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Spor mu eğitim mi ikilemi sona erdi!

#Kasapoğlu#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Türkiye
Spor mu eğitim mi ikilemi sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanı M.Muharrem Kasapoğlu ilk, orta, lise ve yükseköğretim seviyesinde 698 milli sporcu tam burslu olarak eğitim hayatına devam ettiğini dile getirdi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ‘Türkiye’de Spor Kültürü’ başlıklı araştırmada katılımcıların yüzde 38,60 eğitim ve spor hayatı arasında tercih yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Araştırma spor ve eğitim hayatını birlikte yürütebilenlerin oranının yüzde 20.9, eğitim hayatına devam etmeyi tercih edenlerin oranının yüzde 14.3, yalnızca spor hayatını tercih edenlerin oranının ise yüzde 3.3 olduğu sonucunu ortaya koydu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, araştırma sonuçlarının çok sayıda insanın ‘Spor mu, eğitim mi’ ikilemine takıldığını, ‘Milli Sporcu Bursu’nun bu ikilemi ortadan kaldırdığını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, uygulama ile üstün yetenekli sporcuları geliştirmek ve korumak adına önlemleri hayata geçirdiklerine işaret ederek, “Projeyle eğitim hayatlarını, sportif kariyerleriyle eksiksiz olarak tamamlama imkânına kavuştu” dedi. Kasapoğlu 698 milli sporcunun tam burslu olarak eğitim hayatına devam ettiğini sözlerine ekledi.

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#Kasapoğlu#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Türkiye

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