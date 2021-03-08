Spor kulüplerinden yaşamını yitiren Rasim Öztekin için taziye mesajı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, kulübümüzün 8385 numaralı Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Öztekin ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan taziye mesajında, "Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Değerli sanatçı Rasim Öztekin'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bordo mavili kulübün yaptığı açıklamada, "Türk Tiyatrosu güldürü geleneğinin nişanesi Kavuk'a bir dönem sahiplik eden, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise "Kıymetli sanatçı Rasim Öztekin'in vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Öztekin'e Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.