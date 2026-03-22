Spor camiasından şehitler için taziye mesajları

Katar Savunma Bakanlığı, rutin görev sırasında teknik arıza yaşayan bir Katar helikopterinin ülkeye ait deniz sahasında düştüğünü belirtti. Bu açıklamadan kısa süre sonra ise Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırıma uğrayan söz konusu helikopterde 1 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve 2 ASELSAN personelinin şehit olduğunu duyurdu.

Gözden Kaçmasın Katar'da düşen helikopterde 1 TSK ve 2 ASELSAN personeli şehit oldu Haberi görüntüle

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF)'nun yanı sıra başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig'den birçok kulüp şehitler için taziye mesajı paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza-kırıma uğraması sonrası hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz." denildi.

TBF'den yapılan açıklamada, "Katar’da meydana gelen helikopter kazasında hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TVF'den yapılan açıklamada, "Katar’da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ASELSAN personellerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Süper Lig kulüplerinin başsağlığı mesajları ise şöyle:

FENERBAHÇE: "Milletimizin başı sağ olsun. Katar’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize ve ASELSAN çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz."

GALATASARAY: "Katar’da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ASELSAN personellerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

BEŞİKTAŞ: "Katar’da eğitim faaliyetleri sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterin düşmesi sonucu bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz."

TRABZONSPOR: "Katar’da yaşanan helikopter kazasında şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri ve ASELSAN personellerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

KONYASPOR: "Katar’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize ve ASELSAN çalışanlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri başta olmak üzere milletimize başsağlığı diliyoruz."

BAŞAKŞEHİR: "Katar'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ASELSAN personellerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

SAMSUNSPOR: "Başımız sağ olsun. Katar’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize ve ASELSAN çalışanlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır diliyoruz."

FATİH KARAGÜMRÜK: "Katar’da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ASELSAN personellerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

EYÜPSPOR: "Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza-kırıma uğraması sonucu, bir askerimiz ile iki ASELSAN teknisyenimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyoruz."

ANTALYASPOR: "Katar’da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ASELSAN personellerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."

ALANYASPOR: "Katar’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize ve ASELSAN çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

ÇAYKUR RİZESPOR: "Katar’da eğitim faaliyeti esnasında kaza kırıma uğrayan helikopterde bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile iki ASELSAN teknisyenimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve aziz milletimize başsağlığı dileriz."

GÖZTEPE: "Katar’da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ASELSAN personellerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

KASIMPAŞA: "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza-kırıma uğraması sonrası hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz."