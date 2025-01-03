Spor kulüplerinden Ferdi Tayfur için taziye mesajları!

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından spor camiasından üst üste taziye mesajları yayınlandı.

İşte kulüplerin paylaşımları;

Beşiktaş: Türk müziğinin efsane isimlerinden, milyonların sevgilisi değerli sanatçı Ferdi Tayfur’un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe: Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Galatasaray: Türk müzik dünyasının değerli sanatçısı Ferdi Tayfur’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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Trabzonspor: Türk müziğinin duayenlerinden, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Tayfur’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı dileriz.

Eyüpspor: Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kayserispor: Türk müziğinin efsane isimlerinden değerli sanatçı Ferdi Tayfur’un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.

Samsunspor: Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sanatçının ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Eserleri ve unutulmaz şarkılarıyla her zaman hatırlanacaktır.

Ankaragücü: Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ferdi Tayfur'a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyoruz.

Manisa FK: Türk müziğinin efsane isimlerinden değerli sanatçı Ferdi Tayfur’un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.

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Adanaspor: Adanalı değerli sanatçımız Ferdi Tayfur’un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.Türk müziğine değer katmış sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm Adana halkına başsağlığı diliyoruz.

Sivasspor: Şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan, sesiyle Türk müziğine damga vuran Ferdi Tayfur’un vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz.

Bodrum FK: Bir süredir tedavi gören usta sanatçı Ferdi Tayfur’un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatçıya Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.