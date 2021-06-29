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Futbol
Haber Giriş: 29.06.2021 - 12:04 | Son Güncelleme:

Spor camiası Elmalı davasına sessiz kalmadı! Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

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Spor camiası Elmalı davasına sessiz kalmadı! Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Spor camiası yaşananlara sessiz kalmadı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayına tepki yağıyor.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya spor camiası sessiz kalmadı. Başta dört büyükler olmak üzere birçok kulüp ve büyük sporcu, milyonları kahreden olaya #ElmalıDavası etiketiyle sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

 

Spor camiası Elmalı davasına sessiz kalmadı Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

 

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

 

Spor camiası Elmalı davasına sessiz kalmadı Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

 

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI

 

Spor camiası Elmalı davasına sessiz kalmadı Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

 

NİHAT KAHVECİ'NİN PAYLAŞIMI


Spor camiası Elmalı davasına sessiz kalmadı Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

 

ADANA DEMİRSPOR'UN PAYLAŞIMI


Spor camiası Elmalı davasına sessiz kalmadı Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

SİNAN GÜLER'İN PAYLAŞIMI


Spor camiası Elmalı davasına sessiz kalmadı Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

 

MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN PAYLAŞIMI


Spor camiası Elmalı davasına sessiz kalmadı Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

GÖZTEPE'NİN PAYLAŞIMI


Spor camiası Elmalı davasına sessiz kalmadı Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

BURSASPOR'UN PAYLAŞIMI

Spor camiası Elmalı davasına sessiz kalmadı Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

Spor camiası Elmalı davasına sessiz kalmadı Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN PAYLAŞIMI

Spor camiası Elmalı davasına sessiz kalmadı Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

ESKİŞEHİRSPOR'UN PAYLAŞIMI

Spor camiası Elmalı davasına sessiz kalmadı Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

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