Spor camiası Elmalı davasına sessiz kalmadı! Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...

Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayına tepki yağıyor.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya spor camiası sessiz kalmadı. Başta dört büyükler olmak üzere birçok kulüp ve büyük sporcu, milyonları kahreden olaya #ElmalıDavası etiketiyle sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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