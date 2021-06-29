Spor camiası Elmalı davasına sessiz kalmadı! Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...
Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Spor camiası yaşananlara sessiz kalmadı.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayına tepki yağıyor.
Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya spor camiası sessiz kalmadı. Başta dört büyükler olmak üzere birçok kulüp ve büyük sporcu, milyonları kahreden olaya #ElmalıDavası etiketiyle sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
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