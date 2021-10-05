Spor dünyasının önemli isimleri en ‘Umut’lu koşuda

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Spor dünyasının önemli isimlerinden Yılmaz Vural, Serkan Balcı ve Bahar Doğan gjbi isimlerin de destek verdiği “Run For SMA 6K” etkinliğinde yüzlerce kişi SMA’lı çocuklar için ter döktü. Maltepe sahilinde yapılan ve açılışını Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yaptığı koşuya yaklaşık 500 kişi katıldı.

Başkan Kılıç, koşu sonunda yaptığı konuşmada “Dernek yöneticilerimize, bu sabah sevdiklerini evde bırakıp, bir farkındalık yaratmak adına sahilimize gelen, bizimle birlikte bu organizasyonda koşan ve ter döken tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Birinci veya sonuncu olsunlar fark etmez, burada amacımız farkındalık yaratmak. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum.” sözlerini kullandı.