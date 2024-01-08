Spor dünyasını sarsan ölüm! Efsane isim Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

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Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın efsane ismi Franz Beckenbauer, yaşamını yitirdi.

Bayern Münih'in bir dönem başkanlığını yapan ve şu anda onursal başkan olan Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

2 DÜNYA KUPASI

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak bilinen Franz Beckenbauer, Almanya'nın 1974 ve 1990 Dünya Kupası zaferlerine öncülük etmişti. 1974 Dünya Kupası'nda sahada kaptan olarak şampiyon olan Franz Beckenbauer, 1990 Dünya Kupası'nda da teknik direktör olarak zafere ulaştı.

BAYERN'LE ÖZDEŞLEŞTİ

Modern futbolda libero mevkisinin yaratıcısı olan isim olarak da görülen Beckenbauer, Bayern Münih formasıyla 424 Bundesliga maçında 44 gol ve 70 asist üretti.

BUNDESLİGA'DA 14 ŞAMPİYONLUK

Futbolcu olarak Bayern ile 5 kez Bundesliga'da şampiyon olan Beckenbauer, teknik direktör olarak da 9 kez Bundesliga zaferi yaşadı.

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Franz Beckenbauer; 2 kez Ballon D'Or, 2 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.