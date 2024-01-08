×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Spor dünyasını sarsan ölüm! Efsane isim Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Franz Beckenbauer#Almanya
Spor dünyasını sarsan ölüm Efsane isim Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 19:36

Alman futbolunun efsane ismi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın efsane ismi Franz Beckenbauer, yaşamını yitirdi.

Bayern Münih'in bir dönem başkanlığını yapan ve şu anda onursal başkan olan Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.

2 DÜNYA KUPASI

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak bilinen Franz Beckenbauer, Almanya'nın 1974 ve 1990 Dünya Kupası zaferlerine öncülük etmişti. 1974 Dünya Kupası'nda sahada kaptan olarak şampiyon olan Franz Beckenbauer, 1990 Dünya Kupası'nda da teknik direktör olarak zafere ulaştı.

BAYERN'LE ÖZDEŞLEŞTİ

Modern futbolda libero mevkisinin yaratıcısı olan isim olarak da görülen Beckenbauer, Bayern Münih formasıyla 424 Bundesliga maçında 44 gol ve 70 asist üretti.

BUNDESLİGA'DA 14 ŞAMPİYONLUK

Futbolcu olarak Bayern ile 5 kez Bundesliga'da şampiyon olan Beckenbauer, teknik direktör olarak da 9 kez Bundesliga zaferi yaşadı.

Haberin Devamı

Franz Beckenbauer; 2 kez Ballon D'Or, 2 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.

Spor dünyasını sarsan ölüm Efsane isim Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Franz Beckenbauer#Almanya

BAKMADAN GEÇME!