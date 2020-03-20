Spor dünyasından 'EvdeKal' çağrısı!

Spor dünyasının önemli isimlerinden Mustafa Denizli, Ergin Ataman, Güntekin Onay, Hikmet Karaman ve Bülent Uygun, corona virüsü salgını sebebiyle vatandaşlara evde kalmaları yönünde mesajlar verdi.

Mustafa Denizli, "Hayatından bezdiysen, kendine ve başkalarına kötülük yapmak istiyorsan dışarı çıkarsın" dedi.

Ergin Ataman'ın mesajı ise "Arkadaşlar, evde kalalım! Bu hastalığın yayılmasına engel olalım!" ifadeleriyle başladı.

Güntekin Onay'da vatandaşları kalabalık ortamlara girmemesi yönünde uyardı ve "Lütfen Koronavirüs tehdidini ciddiye alın, lütfen sarılmayın, öpüşmeyin, kalabalık ortamlara girmeyin" şeklinde çağrıda bulundu.

Hikmet Karaman ise: "Sahada takımlar birbirlerine karşı üstünlük kurabilirler. Fakat koronaya karşı şampiyonluk ancak hep birlikte mücadeleden geçer" şeklinde konuştu.

Bülent Uygun'un mesajında ise : "Evi bırakın, kendi odanızdan bile çıkmayın. Herkes kendisinin doktoru olmalı ve önlemlerini almalı" ifadeleri yer aldı.