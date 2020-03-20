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Haber Giriş: 20.03.2020 - 18:52,Son Güncelleme:/

Spor dünyasından 'EvdeKal' çağrısı!

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Spor dünyasından 'EvdeKal' çağrısı!
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Spor dünyasının önemli isimleri, corona virüsü salgını sebebiyle vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Spor dünyasının önemli isimlerinden Mustafa Denizli, Ergin Ataman, Güntekin Onay, Hikmet Karaman ve Bülent Uygun, corona virüsü salgını sebebiyle vatandaşlara evde kalmaları yönünde mesajlar verdi.

Mustafa Denizli, "Hayatından bezdiysen, kendine ve başkalarına kötülük yapmak istiyorsan dışarı çıkarsın" dedi.

Spor dünyasından EvdeKal çağrısı

Ergin Ataman'ın mesajı ise "Arkadaşlar, evde kalalım! Bu hastalığın yayılmasına engel olalım!" ifadeleriyle başladı.

Spor dünyasından EvdeKal çağrısı

Güntekin Onay'da vatandaşları kalabalık ortamlara girmemesi yönünde uyardı ve "Lütfen Koronavirüs tehdidini ciddiye alın, lütfen sarılmayın, öpüşmeyin, kalabalık ortamlara girmeyin" şeklinde çağrıda bulundu.

Spor dünyasından EvdeKal çağrısı

Hikmet Karaman ise: "Sahada takımlar birbirlerine karşı üstünlük kurabilirler. Fakat koronaya karşı şampiyonluk ancak hep birlikte mücadeleden geçer" şeklinde konuştu.

Spor dünyasından EvdeKal çağrısı

Bülent Uygun'un mesajında ise : "Evi bırakın, kendi odanızdan bile çıkmayın. Herkes kendisinin doktoru olmalı ve önlemlerini almalı" ifadeleri yer aldı.

Spor dünyasından EvdeKal çağrısı

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