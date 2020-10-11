MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSpor dünyasından Azerbaycan'a destek
GeriFutbol Spor dünyasından Azerbaycan'a destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 16:13 | Son Güncelleme:

Spor dünyasından Azerbaycan'a destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor dünyasından Azerbaycan'a destek
Abone Olgoogle-news

Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermenistan'a yönelik sürdürdüğü mücadeleye, Malatya'da da milli takım antrenörü Mehmet Baldiş, spor salonunu Azerbaycan bayrakları ile donatarak destek verdi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı sürdürdüğü haklı mücadelesi sürerken, Malatya’da da Vucüt Geliştirme Milli Takım Antrenörü Mehmet Baldiş, spor salonunu Azerbaycan Bayrakları ile donatarak destek verdi.

Baldiş, Türk halkı olarak iki devlet tek millet olan kardeş ülke Azerbaycan'ın her zaman yanında olduklarını ifade ederek bu haklı mücadelelerinde yanlarında olduklarını söyledi.

Ermenistan'ın yıllardır Karabağ'ı işgal ettiğini ifade eden milli takım antrenörü Baldiş, tüm Malatyalıların da Azerbaycan bayrağı asarak kardeş ülkeye destek olmasını istedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle