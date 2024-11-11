Spor dünyasından Atatürk'e sonsuz saygı

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk‘ün vefatının 86. yıl dönümü nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor federasyonları, kulüpler ve sporcular anma törenleri düzenledi ve mesajlar yayınladı. Bakan Bak, “Cumhuriyetimizin bânisi Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyorum” mesajını paylaştı. Beşiktaş’ın düzenlediği törende başkan Hasan Arat, yöneticiler ve sporcular saat 09.05’te Tüpraş Stadı’nda saygı duruşunda bulundu ve Dolmabahçe Sarayı’na çiçek bıraktı.

TRABZONSPOR: SONSUZ MİNNETLE

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yöneticiler, sporcular, taraftarlar, Türk bayrakları ve Atatürk portresi ile donatılan bir vapurla Dolmabahçe Sarayı açıklarına gidip saygı duruşunda bulundu karanfiller bıraktı Galatasaray dün Samsunspor maçında Atatürk’ün imzası ve portresinin bulunduğu bir forma giyerken taraftarlar özel bir koreografi sergiledi. Trabzonspor da X’ten “Sevdan deniz, deniz tükenmez! Adın umut, umutlar bitmez! Gözlerin gökyüzü, gökyüzü ölmez! Sonsuz minnetle” mesajını yayınladı.