Spor dünyası ırkçılığa karşı birleşti! Chelsea'den çarpıcı protesto...

Londra temsilcisi ilk olarak resmi internet sitesinden yayınladığı şu mesajla yaşananlara tepkisini dile getirdi: “Chelsea Kulübü, ayrımcılık, vahşet ve adaletsizlikle mücadelede George Floyd ve tüm kurbanlarla birlikte. Kulüp olarak, çözümün bir parçası olmaya kararlıyız. Adalet, eşitlik ve anlamlı değişim isteyen herkese katılıyoruz. Yeter artık. Birlikte daha güçlüyüz.”

Ardından ise Premier Lig ekibinde futbolcular ve teknik ekip Black Lives Matter (Siyahların Yaşamları Değerlidir) hareketini destekleyerek dünkü antrenmanda diz çökerken İngilizce ‘insanlar’ anlamına gelen ‘Humans’ kelimesinin baş harfi olan H’yi oluşturdu. Kulüp fotoğrafı “Chelseali oyuncular diz çöküyor, kaptan Azpilicueta “Irkçılığın toplumdan silinmesi gerektiğini ve bizim üzerine düşeni yapmamız gerektiğini vurguluyor” başlığıyla taraftarlarıyla paylaştı.

Antonio Rudiger: Olanlar tek vaka değil, önlemler alınmalı

Takımın Alman savunmacısı Antonio Rudiger ise “İşi insanları korumak ve onlara hizmet etmek olan polis, böyle bir vahşet ve ırkçılıkla davranıyorsa, ABD’deki bu sisteme saygımı kaybediyorum. Olanlar tek bir vaka değil, önlemler alınmalı” mesajıyla duygularını aktardı.

Pogba: Irkçılık hemen bitmeli yarın ya da ertesi gün değil

Manchester Unitedlı Fransız futbolcu Paul Pogba ise yaşananlarla ilgili şu paylaşımı yaptı.: “Son günlerde Minneapolis’te yaşananlar hakkında hislerimi nasıl anlatabileceğim konusunda çok düşündüm. Öfke, nefret, acı, üzüntü hissettim. Futbolda, işte, okulda, her yerde, her gün ırkçılığa maruz kalan George ve tüm siyahi insanlar için üzüntü duyuyorum. Irkçılığın bir an önce sonlanması gerek. Yarın ya da ertesi gün değil, bugün bitmesi gerek. Irkçılıktan kaynaklanan şiddete artık müsamaha gösterilemez. Müsamaha etmeyeceğim, müsamaha etmeyeceğiz. Irkçılık cahilliktir, sevgi erdemdir. Sessiz kalmayın. Irkçılığa karşı durun.”

FATiH TERiM ‘IRKÇILIĞA HAYIR’ PAYLAŞIMI YAPTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim sosyal medya hesabından karartılmış bir fotoğrafla yaptığı paylaşımda ‘Irkçılığa hayır mesajı” verdi.

SÖRLOTH DA TEPKiSiZ KALMADI

Trabzonspor’un golcü yıldızı Alexander Sörloth da George Floyd’un ölümünün ardından yaşananlara sessiz kalmayarak ırkçılığa karşı çıktı. Norveçli golcü sosyal medya hesabından karartılmış bir fotoğraf paylaşarak altına da, “Black lives matter” (Siyah hayatlar önemlidir) mesajı düştü. Norveçli oyuncu, sosyal medya hesabının hikaye kısmına ise siyah ve beyaz iki çocuğun fotoğrafını paylaştı.

VEDAT MURiÇ’TEN ‘EL ELE’ ‘BiRLEŞiK’ MESAJI

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü vedat Muriç hem Twitter hem de Instagram’da el ele tutuşan iki kişinin fotoğrafını ‘United’ (birleşik) mesajıyla paylaştı.



