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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 14:25,Son Güncelleme:/

Spor camiasından terör saldırısı sonrası başsağlığı mesajları

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Spor camiasından terör saldırısı sonrası başsağlığı mesajları
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile kulüpler, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve 5 sivil vatandaşın şehit olduğu saldırı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF ve TBF ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir kulüpleri, yayımladıkları mesajlarda saldırıda şehit olanlar için Allah'tan rahmet, yakınları ve Türk miletine başsağlığı dileğinde bulundu.

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