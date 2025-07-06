Spor camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajı!

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Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’inin şehit olmasının ardından spor camiasından üst üste başsağlığı mesajları geldi.

TFF'den yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun." sözlerini sarf etti.

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Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler ise yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı; "Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan mağarada metan gazına maruz kalınması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, gazdan etkilenen askerlerimize acil şifalar diliyoruz

Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklamada, Başımız Sağ Olsun Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde, metan gazı zehirlenmesi sonucunda şehit ve yaralı askerlerimizin olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz." denildi.

Kulüplerin paylaşımları ise şu şekilde;

FENERBAHÇE: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucunda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı, tedavisi devam eden askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

GALATASARAY: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalınması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, gazdan etkilenen askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

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BEŞİKTAŞ: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde devam eden mağara arama-temizleme faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz.

TRABZONSPOR: Pençe-Kilit harekât bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

BURSASPOR: Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

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BAŞAKŞEHİR: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekât bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, tedavisi devam eden askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

ANKARAGÜCÜ: Irak’ın kuzeyinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizden 5’inin şehit olduğu, 14’ünün ise metan gazından etkilendiği acı haberi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyor; yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyoruz.

GÖZTEPE: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

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ANTALYASPOR: Başımız sağ olsun! Pençe-Kilit Harekât bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli aileleri, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı dileriz.