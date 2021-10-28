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Spor camiasından Şebnem Şirin cinayeti için tepki!

#Şebnem Şirin#Galatasary#Fenerbahçe
Spor camiasından Şebnem Şirin cinayeti için tepki

Şebnem Şirin'in öldürülmesi sebebiyle birçok kulüp sosyal medyadan tepki gösterdi.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki Şebnem Şirin bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Yaşanan bu vahim olayın ardından sosyal medyada birçok kişi tepkisini gösterirken spor camiası da bu olaya ilişkin sessiz kalmadı. Kulüpler bazında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe; sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile tepkilerini ortaya koyarken, İngiltere Premier Lig’de kariyerini sürdüren milli futbolcu Ozan Tufan da paylaşımda bulundu. Tufan, “Söyleyecek bir şeyim yok” diyerek tepkisini gösterdi.

ARTIK YETER

Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından ‘Artık yeter’ paylaşımı yaptı ve kadın cinayetlerini tepkisini ortaya koydu

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#Şebnem Şirin#Galatasary#Fenerbahçe

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