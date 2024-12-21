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Spor camiasından Emre Yazgan için taziye mesajı

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#TFF#Bakan Bak#Judo
Spor camiasından Emre Yazgan için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 12:38

Erzurum'da Palandöken Dağı Sultan Sekisi bölgesinde Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu antrenman yaparken çığ düştü. Kar kütlesi altında kalan 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti. 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Spor camiası olayın ardından taziye mesajları yayımladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Erzurum Palandöken Dağı’nda meydana gelen çığ felaketi nedeniyle hayatını kaybeden Judo Milli Takımı’nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan için taziyede bulundu.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı sporcularımızın yaşadığı çığ felaketini derin bir üzüntüyle öğrendim. Çığ felaketinde hayatını kaybeden Judo Milli Takımımızın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan’a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan sporcularımıza da acil şifalar diliyorum.”

TFF'DE MESAJ YAYIMLADI 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo Milli Takımı'nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan için taziye mesajı yayımladı.

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TFF'nin sitesinde yer alan mesajda, "Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'nın Sultan Sekisi bölgesine tırmanışı esnasında çığ düşmesi nedeniyle hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı, yaralı sporcularımıza acil şifalar diliyor; çığdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

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#TFF#Bakan Bak#Judo

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