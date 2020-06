Spor camiasından Bingöl'deki deprem sonrası geçmiş olsun mesajıları

TFF'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBF'den yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

KULÜPLERDEN DE MESAJ YAĞDI

Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bingöl'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray Kulübünün mesajında, "Bingöl'ün Karlıova ilçesi yakınlarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada ise "Merkez üssü Bingöl-Karlıova olan ve civar illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." şeklinde görüş belirtildi.

