Spor camiası 15 Temmuz için tek yürek oldu

Spor camiası ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla özel etkinlikler düzenlerken, çok sayıda federasyon ve kulüp başkanı mesaj yayınladı... Beşiktaş Futbol Takımı’nın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park’a, ‘15 Temmuz Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz’ yazılı pankart asıldı.

Boks Federasyonu, bugün Ankara Kocatepe Camisi’nde mevlit okutacak. Atletizm Federasyonu, her ilden 30 sporcunun katılımıyla

81 ilde koşu organize etti. Bisiklet Federasyonu, Kastamonu ve Muğla’da yol yarışları düzenledi. Sualtı Sporları Federasyonu tarafından İstanbul Boğazı’nda anma dalışı yapılacak.

Görme Engelliler Spor Federasyonu, on-line satranç turnuvası düzenledi. Hokey Federasyonu, hazırladığı kısa filmle ‘15 Temmuz Destanını’ andı. Triatlon Federasyonu, ‘Kendinle yarış, keyfi paylaş’ sloganıyla duatlon yarışı yapacak.

Naci BÜYÜKEKŞi (Gaziantep FK) · “CumhurbAŞkanıMız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bir araya gelerek alanlara inen ve darbecilerin tankına, topuna ve tüfeğine karşı kahramanca bir duruş sergileyen milletimiz, hainlerin planlarını bozmuştur.”

Tamer TAŞPINAR (Halter Federasyonu) · “15 TeMMuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde kaybettiklerimizin acısını hala içimizde taşırken, Türkiye’nin o gece verdiği birlik, beraberlik ve dayanışma sınavı, gelecek nesillere taşınacak en güzel hediye.”

M. Akif ÜSTÜNDAĞ (Voleybol Federasyonu) · “15 TeMMuz; mermi, tank, bombalara karşı tek vücut göğsünü siper eden milletimizin gösterdiği direnişle hainlere karşı kazandığı unutulmayacak bir zafer ve terör örgütü ile iş birlikçilerine karşı atılan tarihi tokattır.”

Murat ATALI (Eskrim Federasyonu) · “TArih sayfaları, Türk milletinin, istiklaline göz diken ve istikbalini karartmaya heveslenen bedhahlara haddini bildirdiği sayısız örnekler kaydetmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde yazılanı, bu kahramanlık destanlarının en şanlılarından biridir.”