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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2020 - 11:12,Son Güncelleme:/

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve hentbol maçları seyircisiz oynanacak

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Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve hentbol maçları seyircisiz oynanacak
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenliyor

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, gündemdeki konularla ilgili açıklamalar yapıyor.

Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle;

- Gençlerimizle birlikte ulusal ve uluslararası faaliyetlerimizin birçoğunu ertelemiş bulunuyoruz. Yurt dışı hareketlilik gerektiren projelerimizi ertelemiş bulunmaktayız. Gençlerimizi bir araya getiren Çanakkale Milli Kampı'nı da ertelemiş bulunmaktayız. Üç haftalık tatilde yurtta kalmayan öğrencilerimizden ücret alınmayacak.

- Nisan sonuna kadar maçlar seyircisiz oynanacak olan basketbol, voleybol ve hentrol müsabakaları Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

 

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