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Futbol
İSTANBUL / DHA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

Spor Arena'da duyurmuştuk! Emeklilik yaşı 50'ye çıktı, Fırat Aydınus hakemliğe devam ediyor...

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Spor Arena'da duyurmuştuk! Emeklilik yaşı 50'ye çıktı, Fırat Aydınus hakemliğe devam ediyor...

TFF Yönetim Kurulu, MHK Talimatı’nda da değişikliğe giderek, hakemlikte emeklilik yaşının 50’ye çıkarıldığını duyurdu. Buna göre, 47 yaşındaki Fırat Aydınus da yeni sezonda maç yönetmeye devam edecek.

2021-2022 Futbol Sezonu Süper Lig hakem listesi şöyle;

"Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Erkan Özdamar, Yaşar Kemal Uğurlu, Burak Şeker, Sarper Barış Saka, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol."

MHKdan TFFye flaş Fırat Aydınus teklifi
MHK'dan TFF'ye flaş Fırat Aydınus teklifi!

Video Yardımcı Hakem (VAR) Listesi ise şu isimlerden oluştu:

"Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Emre Malok, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Erkan Engin"

Spor Arenada duyurmuştuk Emeklilik yaşı 50ye çıktı, Fırat Aydınus hakemliğe devam ediyor...

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