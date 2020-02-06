MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSpor adamı Nur Gencer hayatını kaybetti
GeriSpor Spor adamı Nur Gencer hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 23:15,Son Güncelleme:/

Spor adamı Nur Gencer hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor adamı Nur Gencer hayatını kaybetti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı Nur Gencer hayatını kaybetti.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk basketbolunun efsane ismi, değerli ağabeyim Nur Gencer'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir dönem TBF'de genel koordinatörlük ve genel sekreterlik görevlerini yürüten Gencer, Türk basketbolunun önemli kulüplerinde de idareci olarak hizmet verdi.

72 yaşında hayatını kaybeden Gencer, ayrıca FIBA Teknik Komiseri ve FIBA Uluslararası Organizasyon Komitesi Üyesi olarak da görev yaptı.

Spor adamı Nur Gencer hayatını kaybetti

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle