Sponsor Ligi’nin sürpriz şampiyonu! 3 büyükleri 2’ye katladı

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Son iki sezonda Trendyol’un isim sponsorluğunu yaptığı Süper Lig’de mücadele eden 19 kulüp, 24 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 302 farklı marka ile toplam 511 adet sponsorluk anlaşması yaptı. Bir önceki sezona göre takım sayısı 20’den 19’a düşmüş olmasına rağmen sponsorluk sayısı yüzde 3.2 artış gösterdi.

19 KULÜBÜN 17’Si ŞiRKET

Sponsorluk araştırmaları yapan ‘blog.anasponsor. com’un verilerine göre 2024- 25 sezonunda Trendyol Süper Lig’de yer alan 19 kulübün 17’si şirketleşmiş olarak mücadele ediyor. Ligdeki kulüpler arasında sadece Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor, dernek statüsünde bulunuyor.

BAŞAKŞEHiR’iN 12 SPONSORU BULUNUYOR

Bu sezonun sponsorluk anlamında lider kulübü TÜMOSAN Konyaspor oldu. 44 farklı marka ile anlaşan yeşil beyazlılar, Süper Lig’in en fazla sponsora sahip takımı. Ligde şampiyonluk yaşamış kulüpler arasında Beşiktaş ve Trabzonspor 23’er, Fenerbahçe 22, Galatasaray 20 ve RAMS Başakşehir 12 sponsora sahip.

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‘SPONSOR LiGi’NiN ŞAMPiYONU KONYASPOR

KULÜP / SPONSOR SAYISI

Konyaspor: 44

Hatayspor: 40

Rizespor, Alanyaspor: 35

Antalya, Sivas, Gaziantep: 32

Kasımpaşa, Adana Demir: 25

Kayseri, Bodrum: 24

Beşiktaş, Trabzon: 23

Fenerbahçe: 22

Galatasaray: 20

Samsunspor: 16

Göztepe: 14

Başakşehir: 12

Eyüpspor: 10

10 KULÜBÜN iSiM SPONSORU VAR

Onvo - Antalyaspor

Bellona - Kayserispor

Corendon - Alanyaspor

Çaykur - Rizespor

Net Global- Sivasspor

TÜMOSAN - Konyaspor

Atakaş - Hatayspor

Sipay - Bodrum FK

İkas - Eyüpspor

RAMS - Başakşehir

19 KULÜBÜN 10’UNUN iSiM SPONSORU VAR

Süper Lig’de mücadele eden 19 kulübün 9’unun isim sponsoru bulunuyor. 4 büyükler olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yanı sıra Adana Demirspor, Samsunspor, Kasımpaşa, Göztepe ve Gaziantep FK bu sezon herhangi bir firmayla isim sponsorluğu anlaşması yapmış değil.

11 KULÜBÜN STADYUM iSiM SPONSORU VAR

Corendon Airlines - Antalyaspor

RHG Enertürk Enerji - Kayserispor

Tüpraş - Beşiktaş

Gain - Corendon Alanyaspor

Çaykur Didi - Çaykur Rizespor

Ülker - Fenerbahçe

RAMS Global - Galatasaray

Kalyon - Gaziantep FK

BG Grup - EMS Yapı Sivasspor

Papara - Trabzonspor

Medaş - Tümosan Konyaspor

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SÜPER LiG TAKIMLARI 7 FARKLI MARKANIN FORMALARINI GiYiYOR

PUMA (7): Hatayspor, Alanyaspor,

Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa,

Başakşehir, Bodrum FK

ADiDAS (3): Antalyaspor, Beşiktaş ve

Gaziantep FK

NiKE (3): Kayserispor, Rizespor,

Eyüpspor

HUMMEL: Sivasspor, Samsunspor

JOMA: Adana Demirspor, Trabzonspor

NEW BALANCE: Konyaspor

UMBRO: Göztepe