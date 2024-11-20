Sponsor Ligi’nin sürpriz şampiyonu! 3 büyükleri 2’ye katladı

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Son iki sezonda Trendyol’un isim sponsorluğunu yaptığı Süper Lig’de mücadele eden 19 kulüp, 24 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 302 farklı marka ile toplam 511 adet sponsorluk anlaşması yaptı. Bir önceki sezona göre takım sayısı 20’den 19’a düşmüş olmasına rağmen sponsorluk sayısı yüzde 3.2 artış gösterdi.
19 KULÜBÜN 17’Si ŞiRKET
Sponsorluk araştırmaları yapan ‘blog.anasponsor. com’un verilerine göre 2024- 25 sezonunda Trendyol Süper Lig’de yer alan 19 kulübün 17’si şirketleşmiş olarak mücadele ediyor. Ligdeki kulüpler arasında sadece Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor, dernek statüsünde bulunuyor.
BAŞAKŞEHiR’iN 12 SPONSORU BULUNUYOR
Bu sezonun sponsorluk anlamında lider kulübü TÜMOSAN Konyaspor oldu. 44 farklı marka ile anlaşan yeşil beyazlılar, Süper Lig’in en fazla sponsora sahip takımı. Ligde şampiyonluk yaşamış kulüpler arasında Beşiktaş ve Trabzonspor 23’er, Fenerbahçe 22, Galatasaray 20 ve RAMS Başakşehir 12 sponsora sahip.
‘SPONSOR LiGi’NiN ŞAMPiYONU KONYASPOR
KULÜP / SPONSOR SAYISI
Konyaspor: 44
Hatayspor: 40
Rizespor, Alanyaspor: 35
Antalya, Sivas, Gaziantep: 32
Kasımpaşa, Adana Demir: 25
Kayseri, Bodrum: 24
Beşiktaş, Trabzon: 23
Fenerbahçe: 22
Galatasaray: 20
Samsunspor: 16
Göztepe: 14
Başakşehir: 12
Eyüpspor: 10
10 KULÜBÜN iSiM SPONSORU VAR
Onvo - Antalyaspor
Bellona - Kayserispor
Corendon - Alanyaspor
Çaykur - Rizespor
Net Global- Sivasspor
TÜMOSAN - Konyaspor
Atakaş - Hatayspor
Sipay - Bodrum FK
İkas - Eyüpspor
RAMS - Başakşehir
19 KULÜBÜN 10’UNUN iSiM SPONSORU VAR
Süper Lig’de mücadele eden 19 kulübün 9’unun isim sponsoru bulunuyor. 4 büyükler olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yanı sıra Adana Demirspor, Samsunspor, Kasımpaşa, Göztepe ve Gaziantep FK bu sezon herhangi bir firmayla isim sponsorluğu anlaşması yapmış değil.
11 KULÜBÜN STADYUM iSiM SPONSORU VAR
Corendon Airlines - Antalyaspor
RHG Enertürk Enerji - Kayserispor
Tüpraş - Beşiktaş
Gain - Corendon Alanyaspor
Çaykur Didi - Çaykur Rizespor
Ülker - Fenerbahçe
RAMS Global - Galatasaray
Kalyon - Gaziantep FK
BG Grup - EMS Yapı Sivasspor
Papara - Trabzonspor
Medaş - Tümosan Konyaspor
SÜPER LiG TAKIMLARI 7 FARKLI MARKANIN FORMALARINI GiYiYOR
PUMA (7): Hatayspor, Alanyaspor,
Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa,
Başakşehir, Bodrum FK
ADiDAS (3): Antalyaspor, Beşiktaş ve
Gaziantep FK
NiKE (3): Kayserispor, Rizespor,
Eyüpspor
HUMMEL: Sivasspor, Samsunspor
JOMA: Adana Demirspor, Trabzonspor
NEW BALANCE: Konyaspor
UMBRO: Göztepe