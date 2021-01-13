‘Sponsor Ligi’nin şampiyonu Roger Federer: 89 milyon dolar

İlk 25’e giren sporcular toplam 226 milyon dolarlık anlaşmalara imza atarken, zirvede İsviçreli tenisçi Roger Federer yer aldı. 39 yaşına gelmesine rağmen dünyanın en iyi tenisçileri arasında bulunan Federer, 2020 yılında 89 milyon dolar sponsorluk geliri elde etti.

SADECE SERENA VE NAOMI

25 kişilik listede 7 golçü, 6 tenisçi, 3 futbolcu bulunurken, sadece 2 kadın sporcu yer bulabildi. Kadın tenisinin gelmiş geçmiş en başarılı isimlerinden Serena Williams ile son dönemin yükselen yıldızı Naomi Osaka 26’şar milyon dolarlık gelirleriyle ilk 25’e girdi.

FUTBOLCULARIN LiDERi NEYMAR

Listedeki futbolcular içinde en çok gelir elde eden isim, 46 milyon dolarla Neymar olurken, Cristiano Ronaldo 40 milyon dolar, Lionel Messi 36 milyon dolar kazandı.

MAJESTELERi 2020’DE

Sponsorların en çok tercih ettiği isim olan Roger Federer, ayrıca dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanına sahip. Tenis dünyasının ‘Majesteleri’ lakaplı yıldızı, 2020 yılında toplam 106.3 milyon dolar kazandı. Futbolculardan Ronaldo 105 milyon dolarla ikinci, Lionel Messi 104 milyon dolarla üçüncü, Neymar da 95.5 milyon dolarla dördüncü sırada.

Futbol yıldızları Ronaldo, Messi ve Neymar’ın en çok kazananlar listesinde liderliği Federer’e kaptırmalarının en önemli nedeni, pandemi nedeniyle kulüplerinden aldıkları ücretlerde indirim yapılması.

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