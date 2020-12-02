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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

15 Aralık Salı:
13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)
17.00 Yeni Malatya-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)
18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)
21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

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16 Aralık Çarşamba:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)
18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)
21.00 Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

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17 Aralık Perşembe:
13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (Medaş Konya Büyükşehir)
15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

 

Ziraat Türkiye Kupasında 5. tur programı açıklandı

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