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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Transfer haberleri | Caio Henrique, Monaco'da! 5 yıllık sözleşme imzaladı...

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Transfer haberleri | Caio Henrique, Monaco'da! 5 yıllık sözleşme imzaladı...
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Brezilyalı sol bek Caio Henrique'yi kadrosuna kattı.

Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Henrique ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için 8 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Profesyonel kariyerine 2016'da Atletico Madrid ile başlayan Henrique, ülkesinin Parana, Fluminense ve Gremio takımlarında kiralık olarak oynamıştı.

 

Transfer haberleri | Caio Henrique, Monacoda 5 yıllık sözleşme imzaladı...

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