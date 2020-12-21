MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor'da BB Erzurumspor hazırlıkları başladı!
GeriFutbol Denizlispor'da BB Erzurumspor hazırlıkları başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 14:15 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da BB Erzurumspor hazırlıkları başladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor'da BB Erzurumspor hazırlıkları başladı!
Abone Olgoogle-news

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Dünkü Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koşunun ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Lider Alanyasporu yıkan Denizlisporda Yalçın Koşukavakın taktiği gündeme oturdu
Lider Alanyaspor'u yıkan Denizlispor'da Yalçın Koşukavak'ın taktiği gündeme oturdu

Yeşil-siyahlı ekipte, tedavileri devam eden Costel Pantilimon, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı çalıştı.

Tedavisi sona eren Mathieu Dossevi ise takımla çalışmalara başladı.

Yukatel Denizlispor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından uçakla ile Erzurum'a gidecek.

 

Denizlisporda BB Erzurumspor hazırlıkları başladı

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle