Denizlispor'da BB Erzurumspor hazırlıkları başladı!

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Dünkü Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koşunun ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekipte, tedavileri devam eden Costel Pantilimon, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı çalıştı.

Tedavisi sona eren Mathieu Dossevi ise takımla çalışmalara başladı.

Yukatel Denizlispor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından uçakla ile Erzurum'a gidecek.

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