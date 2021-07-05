Son dakika EURO 2020 haberi... Spinazzola'ya 'Hile yapıyor' diyen yıldız futbolcunun kardeşi çark etti! "Özür dilerim"
Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'nın kardeşi Valerie Courtois, Belçika'nın İtalya ile oynadığı EURO 2020 çeyrek final maçında sakatlanan Leonardo Spinazzola'nın hile yaptığını söylediği paylaşımından sonra çark etti ve başarılı futbolcudan özür diledi.
Spor Arena Dış Haber - EURO 2020 çeyrek finalinde İtalya'nın Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldiği mücadelede Leonardo Spinazzola'nin aşil tendonu kopmuştu.
Başarılı savunmacının sakatlığı futbol dünyasından büyük bir üzüntüye neden olurken, Belçika kalecisi Thibaut Courtois'ın kardeşi Valerie Courtois, yaptığı paylaşımla tepki topladı.
Mücadeleyi Münih'teki Allianz Arena'da tribünden izleyen ve aynı zamanda profesyonel voleybol da oynayan Valerie Courtois, Spinazzola'nın sakatlığı esnasında vakit geçirmeye çalıştığını iddia etmiş ve "Biz buna ticaretin hileleri diyoruz" mesajını paylaşmıştı.
Spinazzola'nın aşil tendonunun koptuğunu öğrenen Valerie Courtois, sonrasında bir paylaşım daha yaparak futbolseverlerden özür diledi.
Courtois yaptığı paylaşımda, "Spinazzola'nın Avrupa Şampiyonası'nı bu şekilde bitirmesinden dolayı çok üzgünüm. Maç esnasında verdiği tepki nedeniyle özür dilerim. Umarım iyi bir iyileşme süreci geçirir" ifadelerini kullandı.