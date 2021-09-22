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Spezia 2 - 3 Juventus (Maç özeti)

#Juventus#Spezia#Serie A
Spezia 2 - 3 Juventus (Maç özeti)

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 5. haftasında Juventus, deplasmanda Spezia’yı 3-2 yenerek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

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Spezia kentindeki Alberto Picco Stadı’nda oynanan müsabakada, renktaş iki takım kozlarını paylaştı.

Konuk ekip, 28. dakikada Moise Kean'ın golüyle öne geçti: 0-1.

Bu golden 5 dakika sonra ev sahibi Spezia, Emmanuel Gyasi ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

İlk yarı eşitlikle sona ererken, ikinci yarının başında 49. dakikada ev sahibi takım, Janis Antiste ile maçta üstünlüğü yakaladı: 2-1.

66. dakikada, Juventus’ta sahneye çıkan Federico Chiesa, maça bir kez daha eşitliği getiren gole imzasını koydu: 2-2.

72. dakikada, Hollandalı stoper Matthijs De Ligt, konuk takımı bir kez daha öne geçirdi: 2-3.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta başka gol olmayınca, De Ligt'in golüyle Juventus, sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle, bu sezonki ilk 3 puanını alan Juventus, galibiyet hasretine de son verdi. Juventus, puanını 5'e çıkarttı ve 12. sırada yer buldu.

Spezia ise bu sezonki 3. yenilgisini aldı ve 4 puanla 16. sıraya geriledi.

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Günün diğer maçında ise Salernitana, konuk ettiği Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldı.

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#Juventus#Spezia#Serie A