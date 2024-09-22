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Special One: 1 - Okan Buruk: 3

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray
Special One: 1 - Okan Buruk: 3
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 07:00

Tüm dünyanın ‘Special One (özel biri)’ diye tanıdığı Mourinho, ilk derbisinde Galatasaray’a yenildi. Maç sonrası sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı, gülümseyen Okan Buruk ile asık suratlı Jose Mourinho’nun aynı karede buluştuğu fotoğrafın üzerine Buruk için ‘The Winner One (kazanan biri)’ diye yazdı.

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Derbide Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Galatasaray’ın sosyal medya hesaplarından birbiri ardına ilginç paylaşımlar yapıldı. Gülümseyen Okan Buruk ile asık suratlı Jose Mourinho’nun aynı karede yer aldığı bir fotoğraf karesi paylaşan sarı kırmızılılar, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör için söylenen ‘The Special One (özel biri)’ sözüne gönderme yapıp, Buruk için ‘The Winner One (kazanan biri)’ ifadesini kullandı.

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TAM BiR AĞLAMA USTASI

Galatasaray’ın sosyal medyasından daha sonra, üzerinde ‘Crying One (ağlayan biri)’ yazan ve photoshop’ta yapılmış bir ağlayan Mourinho görselinin bulunduğu bir kitap kapağı paylaşılarak şöyle denildi: “Okurken yapılmak istenen akıl oyunlarına hayran olacaksınız. Tam bir ağlama ustası. Yazarın kartlar konusunda yaşadığı psikozlar hem güldürüyor hem düşündürüyor. Yazar kendisine tanınan imtiyazları aynalama etkisi ile ustaca yansıtıyor. Gerçeklik algıları ile fantastik dünyasını başarıyla harmanlıyor. ‘The Crying One (ağlayan biri)’ Saha çizgileri konusunda bambaşka bir bakış açısına sahip olacaksınız. Hatta futbolu unutacak kadar...”

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#Derbi#Fenerbahçe#Galatasaray

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