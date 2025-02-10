Spartak Moskova'dan Gedson Fernandes atağı

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SPOR ARENA | DIŞ HABER

Türkiye'de ara transfer döneminin kapanmasına 32 saatten kısa bir süre kala Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadrosuna en az 1 orta saha oyuncusu katması beklenen siyah-beyazlılarda olası bir ayrılık durumunda bu sayı ikiye çıkabilir.

Rusya'da yayın yapan Metaratings'in haberine göre; Ivan Ilic'in transferi için Torino'yla yaptığı görüşmelerde bir sonuç alamayan ve alternatif arayışlarını hızlandıran Spartak Moskova, Gedson Fernandes'in transferi için Beşiktaş'la temasa geçti.

Kulüpler arasında şu ana dek resmi bir görüşme gerçekleşmediğinin altı çizilirken, Spartak Moskova'nın yeni sportif direktörü Francis Cajigao'nun yakından tanıdığı Gedson Fernandes için menajeri kanadıyla gayrı resmi görüşmelere başladığı belirtiliyor.

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Rusya'da transfer dönemi 20 Şubat'ta sona erecek.

BEŞİKTAŞ EN AZ 20 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLİYOR

Beşiktaş'ın 2.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Gedson Fernandes için en az 20 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu biliniyor.

Portekizli oyuncunun satışından elde edilecek gelirin yarısı, eski kulübü Benfica'ya ödenecek.

GEDSON FERNANDES'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkarken 8 gol - 2 asistlik performans sergiledi.