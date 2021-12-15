Spartak Moskova'da Rui Vitoria ile yollar ayrıldı! Fenerbahçe'ye de yazılmıştı...

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Spartak Moskova'da Rui Vitoria dönemi sona erdi. Rusya Premier Ligi ekibi, yaptığı açıklamayla Portekizli teknik adamla yollarını ayırdığını duyurdu.

Sezon başında göreve başlayan Rui Vitoria yönetiminde Spartak Moskova ligde çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı ve 23 puan topladı. Moskova ekibi ligde 9. sırada bulunuyor.

Rui Vitoria'nın teknik direktörlüğündeki Spartak Moskova, UEFA Avrupa Ligi grubunu Napoli, Leicester City ve Legia Varşova'nın önünde lider tamamladı.

Rui Vitoria'nın ismi 2020 yazında Fenerbahçe için de geçmiş ancak Sarı-lacivertli takımın başına Erol Bulut getirilmişti.