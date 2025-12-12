Spartak Moskova, Gedson Fernandes'in fiyatını belirledi! Süper Lig devleri...

Haberin Devamı

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan ve Spartak Moskova'nın yolunu tutan Gedson Fernandes için karar verildi.

20.7 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Spartak, Gedson'u Temmuz ayında Beşiktaş'tan 20.7 milyon euroya transfer etmişti. Rus kulübü, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Anlaşma gereği bonservis ücretinin yüzde 50'si Beşiktaş'ın kasasına girmişti.

SÜPER LİG DEVLERİYLE İSMİ ANILIYOR

Son dönemde hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin radarında olduğu belirtilen Gedson Fernandes, şu ana kadar Rusya'da 19 maçta oynadı ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Rusya'dan Sport24'ün haberine göre Spartak, Gedson'u ancak yaklaşık 45 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde satmayı planlıyor.

Haberin Devamı

Haberde Rus ekibinin, Portekizli oyuncunun performansından memnun olduğu için bu kış döneminde onu bırakmayı düşünmediği ancak belirtilen miktarın altına düşmeyen bir teklif gelirse transfer görüşmeye açık olacağı belirtildi.