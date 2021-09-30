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Sparta Prag taraftarından Rangers'lı Roofe'a olay karşılama! "Glasgow kasabı geldi..."

#Rangers#Roofe#Glasgow
Sparta Prag taraftarından Rangerslı Roofea olay karşılama Glasgow kasabı geldi...

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'ın Slavia Prag'a 2-0 yenilerek kupadan elendiği maçta Kemar Roofe'nin kramponu, rakip kaleci Ondrej Kolar'ın yüzüne isabet etmiş ve Kolar hastanelik olmuştu. Sparta Prag maçı için Çekya'ya giden Rangers kafilesinde Roofe, "Glasgow kasabı" sesleriyle karşılandı.

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DIŞ HABER | Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-1'in rövanşında Rangers, evinde Slavia Prag'a 2-0 yenilmiş ve turnuvaya veda etmişti. Karşılaşmanın 61. dakikasında Rangers'lı Kemar Roofe ile Slavia Prag kalecisi Ondrej Kolar arasındaki pozisyon ise geceye damga vurmuştu.

Bir pozisyon esnasında savunmanın arkasına sarkan Roofe'ın tekmesi, topa dokunduktan sonra kalesini terk eden Kolar'ın yüzüne isabet etmişti.

Sedyeyle oyundan çıkarılan Kolar hastaneye götürülmüş ve sonrasında yüzüne dikiş atılmıştı.

Roofe 4 maç ceza almış, sosyal medyadan ırkçı saldırılara da maruz kalmıştı.

Sparta Prag taraftarından Rangerslı Roofea olay karşılama Glasgow kasabı geldi...

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda mücadele eden Rangers, Çekya'nın bir başka temsilcisi Sparta Prag ile eşleşti.

Gruplardaki ikinci maç için Çekya'ya giden Rangers'ta Roofe, Sparta Prag taraftarları tarafından pek hoş karşılanmadı.

"GLASGOW KASABI GELDİ"

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Rangers kafilesi havaalanına indikten sonra otobüsle alandan ayrılmak için aktarma yaparken, Sparta Prag taraftarları Kemar Roofe'u fark edip "Glasgow kasabı geldi, bu kez hangi kaleciye zarar vereceksin..." diyerek Jamaikalı golcüye seslendi.

Roofe durumdan rahatsız olsa da ses çıkarmadan kafileyle yoluna devam etti.

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#Rangers#Roofe#Glasgow