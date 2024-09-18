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Sparta Prag - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Sparta Prag Salzburg maçı şifresiz mi?

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#Sparta Prag - Salzburg Maçı#Şampiyonlar Ligi#Sparta Prag Salzburg
Sparta Prag - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Şampiyonlar Ligi Sparta Prag Salzburg maçı şifresiz mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 13:48

UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçları arasında Sparta Prag - Salzburg karşılaşması futbolseverleri bekliyor. Çekya'da oynanacak olan karşılaşmayı Slovenya'lı hakem Obrenovic yönetecek. Peki, Sparta Prag - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi canlı izle bilgileri...

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Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ederken bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Maçın detayları Şampiyonlar Ligi takipçileri tarafından merak ediliyor. İki takım da galibiyet sayısı için yeşil sahada kıyasıya mücadele edecek. Peki, Sparta Prag Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sparta Prag Salzburg maçı şifresiz mi? İşte detaylar...

SPARTA PRAG - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN?

Sparta Prag- Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı 18 Eylül Çarşamba akşamı 19.45'te başlayacak. Karşılaşma dijital platform tabii spor üzerinden üyelik oluşturanlar tarafından şifresiz izlenebilecek.

SPARTA PRAG MUHTEMEL 11'LER

Zeleny, Preciado, Vindahl, Vitik, Panak, Birmancevic, Solbakken, Wiesner, Laçi, Tuci, Haraslin

SALZBURG MUHTEMEL 11'LER

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Blaswich, Dedic, Diambou, Gourna, Piatkowski, Baidoo, Terzic, Gluh, Dorgeles, Ratkov, Yeo

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