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Spar 55-69 Galatasaray

#Galatasaray#Spar#Basketbol
Spar 55-69 Galatasaray

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Spar'ı 69-55 yendi.

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Girona kentindeki Pavello Fontajau Spor Salonu'nda yapılan maçta sarı-kırmızılı ekip ilk çeyreği 27-17 önde geçti. İyi oyununu sürdüren Galatasaray, devre arasına da 47-32 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde rakibine oranla hücumda tutuk bir görüntü çizen Galatasaray, sonradan toparlandı ve 3. periyodu 57-48 önde bitirdi. Etkili oyununu sürdüren Galatasaray maçı 14 sayı farkla 69-55 kazandı.

Sarı-kırmızılı takımda ilk 5 başlayanlar dışında skor üreten oyuncu çıkmadı. Krajisnik, Pelin Bilgiç ve Williams 17'şer sayıyla maçın en skorer isimleri oldu. Steinberga 13, Melis Gülcan da 5 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Bu sonuçla Galatasaray 5. haftada 3. galibiyetini alırken Spar 3. kez mağlup oldu.

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#Galatasaray#Spar#Basketbol

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