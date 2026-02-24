Spalletti'den Kenan Yıldız açıklaması: Galatasaray maçı öncesi aralarında geçen diyaloğu anlattı!

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde 5-2'nin rövanşında Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak olan Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Luciano Spalletti'nin sözleri;

"KENAN YILDIZ LİDER BİR OYUNCU"

Kenan çok genç olmasına rağmen lider bir oyuncu. Bu liderliğini çok ağırbaşlı şekilde yapabiliyor. Çok zor durumların bize kolay gelmesini sağladığı anlar oluyor. Lider özellikleri taşıdığını görüyoruz. Karakterinden devam etmek gerekirse kulübümüzde kalmak istedi. Juventus'a ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Antrenmanın bitmesine yakın yanıma geldi ve "Hocam hazırım Galatasaray'a karşı oynamak istiyorum" dedi. Bu, onun iradesini ortaya koyuyor. Kenan çok iradeli ve güçlü bir oyuncu.

"CİDDİ SINAMALAR BUNLAR"

Haberin Devamı

Roma ve Galatasaray maçlarının terazideki ağırlıkları aynı diyebilirim. Ciddi sınamalar bunlar. Her gece uyurken arkada kalan günü arkada bırakıp önüme bakarım. Tam da bu düşüş anlarında önüme bakıyorum. Taraftarımızın can-ı gönülden bize destek vereceğini düşünüyorum. Yarın akşam sonuna kadar savaşacağız.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Taraftarlarımızın yüreğine ihtiyaç duyduğumuz bir maçtayız. Kararlılığı ve inancı bize aktarmaları gerçekten çok önemli olacak. Zor bir maç olacak. Bu kez gerçekten bizim yanımızda olmalarını istiyoruz.

FLIP KOSTIC

Kostic'e bugüne kadar çok fazla şans vermediğimi ben de biliyorum. Teknik direktör olarak bazı tercihler yapmak zorundasınız. Kostic bir profesyonel ve birey olarak değerli, bu kulübe layık bir oyuncu. Sol ayağını çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Onun çift ayaklı oluşunun avantajını kullanabiliriz. İçinden geçtiğimiz zor dönemde Kostic'ten daha fazla beklentim olabilir, o da kıymetini ortaya koyma imkanı olacaktır.

"EN İYİ JUVENTUS İÇİN ÇALIŞTIK"

Bütün biriktirdiğimiz deneyimleri ve hatalarımızdan öğrendiklerimizi sahaya koymak için hazırlıklarımızı yaptık. Geçtiğimiz haftalarda nasıl oynadığımızın da bu maça etkisi olacak. Bizim oynamak istediğimiz futbol kaliteli bir futbol. Farklı şartlara adaptasyon becerisi yüksek bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Bireysel becerilerin de ön planda olduğu bir maç olacak. Bizim daha derinlemesine nasıl en iyi Juventus'u sahaya yansıtabiliriz, bunun için hazırlık yaptık. Kendi sahamızda olacak olmanın bize daha fazla enerji vereceğini de biliyoruz. Gerçek bir takım olmalıyız. Bir aile ortamı içinde olacağız.

Haberin Devamı