Spalletti'den Galatasaray itirafı! 'Toparlanmak zor oluyor'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 17:00

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, ligde Roma ile berabere kaldıkları maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.

Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, ligde Roma ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu:

Reaksiyondan memnun musunuz?

"Reaksiyondan bahsedeceksek evet, ama ilk yarıdaki durumlara bakarsak çok memnun değilim. Objektif bir değerlendirme yapmak lazım: Şampiyonlar Ligi’nden o şekilde elenip 120 dakika oynadıktan sonra toparlanmak zor oluyor, adeta tırmanılması güç bir dağ gibi. Ancak ikinci ve üçüncü gollerde fazla hafif kaldık.”

Değişikliklerle maçı çevireceğinize inanıyor muydunuz?

“66 yaşına geldiğinizde de soyunma odasına girince maçı çevirebileceğinize her zaman inanırsınız.
Her zaman umut edersiniz. Futbol biraz böyledir: Ani parlamalar önemli hamleler getirebilir. Boga’nın sıfırdan bir şey yaratabilecek sezgileri ve kalitesi var; Kenan Yıldız ve Zhegrova da öyle. Sporda da hayatta da her zaman inançlı olmak gerekir.”

Dördüncülük için umut var mı?

"Ben dördüncü sıra için, bu pozisyon için yaşıyorum."

Sezonun geri kalanında iniş çıkışların sürebileceği sorusuna ise:

“Üst üste çok fazla şey yaşadık ve çok da şanslı değildik. Ama takım birçok açıdan gelişti. Ligi harika bir şekilde bitireceğiz.”

