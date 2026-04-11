Spalletti unutamadı! 'En etkileyen şey Galatasaray maçı'

Haberin Devamı

Juventus’ta teknik direktör Luciano Spalletti ile yeni sözleşme imzalandı. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli çalıştırıcının kontratını 2028 yılına kadar uzattığını resmen duyurdu.

İtalyan teknik adam, düzenlediği basın toplantısında hem yeni sözleşmesi hem de kısa vadede yaşadıklarına ilişkin konuştu.

GALATASARAY MAÇINI UNUTAMADI

Spalletti, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadıklarıma geriye dönüp bakmam gerekirse; beni en çok etkileyen an Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde elendiğimiz maçta yaşandı.

Tüm stadyum bizi alkışladı. Sanki bizi kucaklamak istiyorlardı çünkü üzgün olduğumuzu görüyorlardı. Hepimizin, aynı annenin çocukları gibi hissettiğimiz bir andı ve çok güzeldi."

GALATASARAY UZATMALARDA ELEMİŞTİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus ile karşı karşıya gelmişti. Sarı kırmızılılar, ilk maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılmış, rövanş müsabakasında İtalya'da 90 dakikası 3-0'lık Juventus üstünlüğü ile sonuçlanan müsabakanın uzatma dakikalarında Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile golü bularak bir üst tura yükselmişti.