Spalletti: 'Juventus olmadan Şampiyonlar Ligi olmaz!'

Juventus, İtalya Serie A 32. hafta maçında Atalanta'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Juventus'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Jeremie Boga kaydetti.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 59. dakikada yerini Jonathan David'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Juventus 60 puana yükseldi. Atalanta ise 53 puanda kaldı.

Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde oldu:

İlk yarım saatte zorlandık çünkü sürekli geride kalıyorduk, yeterince ileri çıkamıyorduk ve oyun kurulumunda hiçbir şeyi iyi yapamadık. Savunma yapmak zorunda kaldık, ikinci yarıda ise maça denge getirdik.

Maça çok iyi başlayamadık çünkü Kenan Yıldız ve Conceiçao'nun ufak sorunları vardı ve performansları biraz düşüktü, Thuram'ın da bazı sorunları vardı. İkinci yarıda daha fazla çıkış fırsatı ve referans noktaları bulduk ve bambaşka bir maç oldu.

Şampiyonlar Ligi hakkında: “Juventus orada olmalı ama bu mesele paradan çok prestij meselesi. Juventus, dünyanın öbür ucundaki çocukların izlediği bir turnuvada yer almalı. Şampiyonlar Ligi, Juventus için bir sonuçtur. Juventus olmadan Şampiyonlar Ligi olmaz.