×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Spalletti: 'Juventus olmadan Şampiyonlar Ligi olmaz!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 10:49

İtalya Serie A 32. hafta maçında Atalanta ile Juventus karşı karşıya geldi. Juventus mücadeleyi 1-0 kazandı. Spalletti, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Juventus, İtalya Serie A 32. hafta maçında Atalanta'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Juventus'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Jeremie Boga kaydetti.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 59. dakikada yerini Jonathan David'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Juventus 60 puana yükseldi. Atalanta ise 53 puanda kaldı.

Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde oldu:

İlk yarım saatte zorlandık çünkü sürekli geride kalıyorduk, yeterince ileri çıkamıyorduk ve oyun kurulumunda hiçbir şeyi iyi yapamadık. Savunma yapmak zorunda kaldık, ikinci yarıda ise maça denge getirdik.

Haberin Devamı
Maça çok iyi başlayamadık çünkü Kenan Yıldız ve Conceiçao'nun ufak sorunları vardı ve performansları biraz düşüktü, Thuram'ın da bazı sorunları vardı. İkinci yarıda daha fazla çıkış fırsatı ve referans noktaları bulduk ve bambaşka bir maç oldu.

Şampiyonlar Ligi hakkında: “Juventus orada olmalı ama bu mesele paradan çok prestij meselesi. Juventus, dünyanın öbür ucundaki çocukların izlediği bir turnuvada yer almalı. Şampiyonlar Ligi, Juventus için bir sonuçtur. Juventus olmadan Şampiyonlar Ligi olmaz. 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!