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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.02.2020 - 23:23,Son Güncelleme:/

SPAL 1-2 Juventus

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SPAL 1-2 Juventus
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İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, konuk oldu SPAL'i 2-1 yendi.

Ligin 25. hafta mücadelesinde son sırada yer alan SPAL, lider Juventus'u Paolo Mazza Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Juventus, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 39. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de ataklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, 60. dakikada Aaron Ramsey'in ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a getirdi. SPAL, 69. dakikada penaltıdan Andrea Petagna'nın golüyle umutlansa da Juventus, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 60'a çıkaran Juventus, en yakın rakibi Lazio'nun 4 puan önüne geçerek haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Milli takım ve kulüp kariyerlerindeki toplam bininci maçına çıkan Portekizli yıldız Ronaldo, ligde forma giydiği son 11 karşılaşmada da ağları sarsarak Serie A rekoruna ortak oldu. Daha önce Sampdoria'da Fabio Quagliarella ve Fiorentina'da Gabriel Batitusta, ligde 11 maç üst üste ağları sarsmıştı.

SPAL 1-2 Juventus

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