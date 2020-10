SP-R208: Warzone 6. Sezonda Kullanılacak En İyi Teçhizatlar

Call of Duty: Warzone Sezon 6'nın gelişiyle yeni nişancı tüfeği SP-R208'da oyuncuların envanterlerine ekleyebilecekleri yeni bir silah olarak oyundaki yerini aldı. Sezon 6 ile oyuna gelen iki yeni silahtan biri olan SP-R208, mesafe ve zırh durumu önemli olmaksızın düşmanları tek bir kafadan atışla öldürebilme gücüne sahip.

Calling all marksmen. 🎯



Learn how to master the devastating range of the SP-R 208 for #Warzone and #ModernWarfare here: https://t.co/7NllHtgKx8 pic.twitter.com/KDNoKZTCr2