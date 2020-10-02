SP-R208: Warzone 6. Sezonda Kullanılacak En İyi Teçhizatlar

Call of Duty: Warzone Sezon 6'nın gelişiyle yeni nişancı tüfeği SP-R208'da oyuncuların envanterlerine ekleyebilecekleri yeni bir silah olarak oyundaki yerini aldı. Sezon 6 ile oyuna gelen iki yeni silahtan biri olan SP-R208, mesafe ve zırh durumu önemli olmaksızın düşmanları tek bir kafadan atışla öldürebilme gücüne sahip.

Calling all marksmen. 🎯



Learn how to master the devastating range of the SP-R 208 for #Warzone and #ModernWarfare here: https://t.co/7NllHtgKx8 pic.twitter.com/KDNoKZTCr2 — Call of Duty (@CallofDuty) September 29, 2020

SP-R208 ile hangi aksesuarlar kullanılmalı

Nişancı tüfekleri, düşmanları özellikle arada uzun mesafeler olduğunda ortadan kaldırmakta mükemmel bir deneyim sunuyor. Elinizde bir keskin nişancı tüfeği varsa aşağıdaki aksesuar ve eklentiler silahınızın atış doğruluğu ve hasar gibi değerlerini iyileştirmede yardımcı olacaktır:

Muzzle - Monolithic Suppressor

Barrel - SP-R 26"

Optic - Solozero SP-R 28mm

Ammunition - .338 Lapua Mag 5-R Mags

Bolt Assembly - Sloan KR-800 DeadEye

Aşağıdaki Perk güçlendirmeleri de nişancı tüfeklerini kullanırken işinize yarayacak yetenekler kazandıracaktır: