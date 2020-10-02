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Haber Giriş: 02.10.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

SP-R208: Warzone 6. Sezonda Kullanılacak En İyi Teçhizatlar

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SP-R208: Warzone 6. Sezonda Kullanılacak En İyi Teçhizatlar
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En iyi aksesuarlarla donatılmış SP-R208, Sezon 6'da kullanılabilecek en güçlü Warzone ekipmanlarından biri.

Call of Duty: Warzone Sezon 6'nın gelişiyle yeni nişancı tüfeği SP-R208'da oyuncuların envanterlerine ekleyebilecekleri yeni bir silah olarak oyundaki yerini aldı. Sezon 6 ile oyuna gelen iki yeni silahtan biri olan SP-R208, mesafe ve zırh durumu önemli olmaksızın düşmanları tek bir kafadan atışla öldürebilme gücüne sahip.

SP-R208 ile hangi aksesuarlar kullanılmalı

Nişancı tüfekleri, düşmanları özellikle arada uzun mesafeler olduğunda ortadan kaldırmakta mükemmel bir deneyim sunuyor. Elinizde bir keskin nişancı tüfeği varsa aşağıdaki aksesuar ve eklentiler silahınızın atış doğruluğu ve hasar gibi değerlerini iyileştirmede yardımcı olacaktır:

  • Muzzle - Monolithic Suppressor
  • Barrel - SP-R 26"
  • Optic - Solozero SP-R 28mm
  • Ammunition - .338 Lapua Mag 5-R Mags
  • Bolt Assembly - Sloan KR-800 DeadEye

Aşağıdaki Perk güçlendirmeleri de nişancı tüfeklerini kullanırken işinize yarayacak yetenekler kazandıracaktır:

  • Perk 1 - Cold Blooded
  • Perk 2 - Ghost
  • Perk 3 - Amped
  • Secondary - RPG
  • Lethal - Claymore
  • Tactical - Heartbeat Sensor

SP-R208: Warzone 6. Sezonda Kullanılacak En İyi Teçhizatlar

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