SP-R208: Warzone 6. Sezonda Kullanılacak En İyi Teçhizatlar
En iyi aksesuarlarla donatılmış SP-R208, Sezon 6'da kullanılabilecek en güçlü Warzone ekipmanlarından biri.
Call of Duty: Warzone Sezon 6'nın gelişiyle yeni nişancı tüfeği SP-R208'da oyuncuların envanterlerine ekleyebilecekleri yeni bir silah olarak oyundaki yerini aldı. Sezon 6 ile oyuna gelen iki yeni silahtan biri olan SP-R208, mesafe ve zırh durumu önemli olmaksızın düşmanları tek bir kafadan atışla öldürebilme gücüne sahip.
Calling all marksmen. 🎯— Call of Duty (@CallofDuty) September 29, 2020
Learn how to master the devastating range of the SP-R 208 for #Warzone and #ModernWarfare here: https://t.co/7NllHtgKx8 pic.twitter.com/KDNoKZTCr2
SP-R208 ile hangi aksesuarlar kullanılmalı
Nişancı tüfekleri, düşmanları özellikle arada uzun mesafeler olduğunda ortadan kaldırmakta mükemmel bir deneyim sunuyor. Elinizde bir keskin nişancı tüfeği varsa aşağıdaki aksesuar ve eklentiler silahınızın atış doğruluğu ve hasar gibi değerlerini iyileştirmede yardımcı olacaktır:
- Muzzle - Monolithic Suppressor
- Barrel - SP-R 26"
- Optic - Solozero SP-R 28mm
- Ammunition - .338 Lapua Mag 5-R Mags
- Bolt Assembly - Sloan KR-800 DeadEye
Aşağıdaki Perk güçlendirmeleri de nişancı tüfeklerini kullanırken işinize yarayacak yetenekler kazandıracaktır:
- Perk 1 - Cold Blooded
- Perk 2 - Ghost
- Perk 3 - Amped
- Secondary - RPG
- Lethal - Claymore
- Tactical - Heartbeat Sensor
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