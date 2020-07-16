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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 14:38,Son Güncelleme:

Sözleşmesini uzattı, Stuttgart'a kiralandı! Arsenal'den Mavropanos...

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Sözleşmesini uzattı, Stuttgart'a kiralandı! Arsenal'den Mavropanos...
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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos'un sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sözleşme imzalanan Yunan futbolcunun Alman kulübü Stuttgart'a kiralandığı belirtildi.

2018 yılında Yunanistan'ın PAS Giannina takımından Arsenal'a gelen Mavropanos, ara transfer döneminde kiralandığı Nürnberg'de bu sezon 12 maça çıkmıştı.

 

Sözleşmesini uzattı, Stuttgarta kiralandı Arsenalden Mavropanos...

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