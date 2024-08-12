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Southampton'dan Paul Onuachu açıklaması! Trabzonspor...

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#Trabzonspor#Onuachu#Transfer
Southamptondan Paul Onuachu açıklaması Trabzonspor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 10:01

Trabzonspor'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bu sezon da transfer edilmek istenen Paul Onuachu için Southampton cephesinden açıklama geldi.

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Trabzonspor'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve 17 golle yıldızlaşan Paul Onuachu için girişimler sürerken Nijeryalı futbolcunun kulübü Southampton'dan açıklama geldi.

Son hazırlık maçında Onuachu'ya şans veren Southampton teknik direktörü Russell Martin, Onuachu'nun geleceğine ilişkin konuştu.

"Öz güven açısından geçen sezondan çok farklı bir Onuachu var. Bu yaz farklı bir canavara dönüşmüş durumda. Burada olduğu sürece ondan faydalanmaya çalışacağız."

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YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Fanatik'in haberine göre Rapid Wien ve Sivasspor maçlarında forvetlerinden bekleneni alamayan Trabzonspor, Onuachu için bu hafta yeni teklif iletecek.

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#Trabzonspor#Onuachu#Transfer

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