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Southampton'dan James Ward-Prowse'a yeni sözleşme
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu James Ward-Prowse'un sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 8 yaşından beri Southampton forması giyen İngiliz milli oyuncuyla 5 yıllık yeni kontrat imzalandı.
Geçen sezon takımının Premier Lig'de oynadığı 38 maçın hepsinde 90 dakika forma giyen Ward-Prowse, 5 kez ağları sarsmıştı.
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