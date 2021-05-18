Southampton, Theo Walcott'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamada, Everton'dan sezon başında kiralanan 32 yaşındaki Walcott ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere iki yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Southampton, Everton ile sözleşme süresi sezon sonunda dolacak Theo Walcott için bonservis bedeli ödemeyecek.

Bu sezon 22 lig maçında 3 gole imza atan kanat oyuncusu Walcott, İngiltere Milli Takımı'nda ise 47 karşılaşmada görev almıştı.

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