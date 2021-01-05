Southampton Liverpool'u devirdi, 'Alplerin Klopp'u gözyaşlarına hakim olamadı
Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'a 1-0 mağlup oldu. Alplerin Klopp’u lakabıyla tanınan Avusturyalı teknik adam Ralph Hasenhüttl, Jurgen karşısında elde ettiği galibiyet sonrası gözyaşlarına hakim olamadı, saha içindeki görüntüsü de çok konuşuldu.
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'a sürpriz bir skorla 1-0 yenildi.
Southampton, St. Mary Stadı'nda konuk ettiği Liverpool'a karşı 2. dakikada Danny Ings'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takım, ikinci yarıda gol atılmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Premier Lig'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.
MAÇIN ARDINDAN GÖZYAŞI...
90 dakikanın sona ermesinin ardından Southampton teknik direktörü Ralph Hasenhüttl'ün yaşadığı sevinç ise geceye adeta damga vurdu.
Alplerin Klopp’u lakabıyla tanınan Avusturyalı teknik adam Ralph Hasenhüttl, alınan galibiyetin ardından saha içinde diz çöktü. Bu anlar yayıncı kuruluş görüntülerine yansıdı. Mutluluktan gözyaşlarını tutamayan Hasenhüttl sevincini teknik heyet ve futbolcularla yaşadı.
İngiliz basını da bu anları manşetlerine taşıdı.
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'a sürpriz bir skorla 1-0 yenildi.— Spor Arena (@sporarena) January 5, 2021
90 dakikanın sona ermesinin ardından Southampton teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, saha içinde diz çöktü ve gözyaşlarına hakim olamadı.pic.twitter.com/DhIx6iBIVR
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