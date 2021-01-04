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Haber Giriş: 04.01.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Southampton Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool son 8 maçtır kaybetmiyor

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Southampton Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool son 8 maçtır kaybetmiyor
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Liverpool'a rakip olduğu son altı Premier Lig maçını da kaybeden Southampton, bu karşılaşmalarda iki gol atabildi ve kalesinde 17 gol gördü. Premier Lig'de Southampton ile oynadığı son sekiz maçı kaybetmeyen Liverpool, bu süreçte altı karşılaşmada kalesini gole kapattı. Premier Lig'de çıktığı son iki maç da golsüz eşitlikle sona eren Southampton, kulüp tarihinde bu şekilde üç maçlık bir seri yaşamadı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmada.. İşte canlı yayın bilgileri

Ralph Hasenhüttl'ın göreve geldiği Aralık 2018'den bu yana Southampton formasıyla en fazla Premier Lig golünde pay sahibi isim olan Danny Ings, bu alanda en yakın takım arkadaşının 16 gol önünde yer alıyor. Liverpool forveti Mohamed Salah'ın Premier Lig kariyerinde Southampton'dan daha fazla gol attığı sadece iki rakibi var: Bournemouth & Watford.

Southampton Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Southampton Liverpool maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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