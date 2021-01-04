Southampton Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool son 8 maçtır kaybetmiyor

Ralph Hasenhüttl'ın göreve geldiği Aralık 2018'den bu yana Southampton formasıyla en fazla Premier Lig golünde pay sahibi isim olan Danny Ings, bu alanda en yakın takım arkadaşının 16 gol önünde yer alıyor. Liverpool forveti Mohamed Salah'ın Premier Lig kariyerinde Southampton'dan daha fazla gol attığı sadece iki rakibi var: Bournemouth & Watford.

Southampton Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Southampton Liverpool maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.