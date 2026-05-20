Southampton için karar çıktı!

#İngiltere Championship#Southampton#Hull City
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 23:59

Southampton'ın, Championship play-off finalinden ihraç edilme kararına yaptığı itiraz reddedildi

İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'ın play-off finalinden ihraç edilme kararına yaptığı itiraz reddedildi.

İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, "Lig Tahkim Kurulu, bu akşam Southampton Futbol Kulübünün, EFL yönetmeliklerinin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından Bağımsız Disiplin Komisyonunun verdiği cezaya karşı yaptığı itirazı reddetti." ifadelerini kullandı.

Hull City'nin İngiltere Championship play-off finalindeki rakibi Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izlediği için finalden ihraç edilmiş ve 2026/27 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası almıştı.

Middlesbrough'un Southampton'ın yerine play-off finaline dahil edildiği karşılaşma, 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

 

 

 

 

