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GeriFutbol Southampton, Ganalı futbolcu Salisu'yu transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 22:20,Son Güncelleme:

Southampton, Ganalı futbolcu Salisu'yu transfer etti

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Southampton, Ganalı futbolcu Salisu'yu transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, savunma oyuncusu Muhammed Salisu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Real Valladolid'de forma giyen 21 yaşındaki Ganalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
İngiliz ekibinin bu transfer için 10,9 milyon sterlin bonservis ödediği basına yansıdı.

Salisu, geçen sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve bir gol attı

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