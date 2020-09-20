Southampton 2 - 5 Tottenham
Premier Lig'de Tottenham deplasmanda Southampton'ı 5-2 yendi. 4 gol atan Heung-Min Son ve 4 asist, 1 gollük performans sergileyen Harry Kane maça damga vurdu. Ev sahibi ekibin sayıları ise Danny Ings'ten geldi.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Southampton ile Tottenham karşılaştı. 32'de Danny Ings attığı golle ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarının uzatma anlarında sahneye çıkan Heung-Min Son, Kane'in asistinde durumu 1-1 yaptı.
İkinci devrede ise sahada tam anlamıyla Tottenham fırtınası vardı. 47, 64 ve 73. dakikalarda yine Harry Kane'in asistlerinde Heung-Min Son golleri attı ve skor 4-1 oldu. 82'de bu kez Harry Kane golü attı ve skoru 5-1 yaptı.
Maçın 90. dakikasında Southampton'ın kazandığı penaltıyı Danny Ings gole çevirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Tottenham sahadan 5-2'lik skorla ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla Tottenham ligdeki ilk puanlarını alırken, Southampton ise ikinci haftayı da puansız kapattı.
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