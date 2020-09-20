Southampton 2 - 5 Tottenham

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Southampton ile Tottenham karşılaştı. 32'de Danny Ings attığı golle ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarının uzatma anlarında sahneye çıkan Heung-Min Son, Kane'in asistinde durumu 1-1 yaptı.

İkinci devrede ise sahada tam anlamıyla Tottenham fırtınası vardı. 47, 64 ve 73. dakikalarda yine Harry Kane'in asistlerinde Heung-Min Son golleri attı ve skor 4-1 oldu. 82'de bu kez Harry Kane golü attı ve skoru 5-1 yaptı.

Maçın 90. dakikasında Southampton'ın kazandığı penaltıyı Danny Ings gole çevirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Tottenham sahadan 5-2'lik skorla ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Tottenham ligdeki ilk puanlarını alırken, Southampton ise ikinci haftayı da puansız kapattı.

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