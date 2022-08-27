Southampton 0-1 Manchester United

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'de sezona iki mağlubiyetle başlayan Manchester United, Liverpool'u yendikten sonra Southampton'ı da mağlup etti.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren tek golü 55. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 6'ya çıkardı. Southampton 4 puanda kaldı.

Ronaldo ve Casemiro sonradan oyuna girdi

Manchester United'da geleceği belirsizliği koruyan Cristiano Ronaldo yedek başladığı maça 68. dakikada dahil olup etkisiz bir futbol sergiledi. Yeni transfer Casemiro ise 80. dakikada oyuna girerek ilk kez Manchester United forması giydi.