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Southampton 0-1 Manchester United

Güncelleme Tarihi:

#Manchester United#Ronaldo#Casemiro
Southampton 0-1 Manchester United
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 16:46

İngiltere Premier Lig 4. hafta maçında Manchester United deplasmanda Southampton'ı 1-0 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'de sezona iki mağlubiyetle başlayan Manchester United, Liverpool'u yendikten sonra Southampton'ı da mağlup etti.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren tek golü 55. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 6'ya çıkardı. Southampton 4 puanda kaldı.

Ronaldo ve Casemiro sonradan oyuna girdi

Manchester United'da geleceği belirsizliği koruyan Cristiano Ronaldo yedek başladığı maça 68. dakikada dahil olup etkisiz bir futbol sergiledi. Yeni transfer Casemiro ise 80. dakikada oyuna girerek ilk kez Manchester United forması giydi.

Southampton 0-1 Manchester United

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#Manchester United#Ronaldo#Casemiro

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